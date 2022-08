Controlli di Comune di Arzachena e Capitaneria: sanzione per i lettini sulla spiaggia del Principe

Alle 8 del mattino sulla spiaggia del Principe c’erano già i lettini sistemati sull’arenile: sanzione di mille euro al responsabile. In quella cala della Costa Smeralda, si possono noleggiare i lettini, ma prima che arrivassero i clienti erano già stati sistemati sulla sabbia. Gli altri bagnanti hanno segnalato l’abuso al Comune di Arzachena ed è scattata subito la collaborazione degli uffici con la Guardia costiera. Gli uomini della sezione di Porto Cervo, guidata dal luogotenente Arialdo Deiara, hanno trovato i lettini piazzati sulla spiaggia del Principe ed è scattata una sanzione da 1.032 euro.

“Stiamo riscontrando diversi abusi sui litorali di Arzachena e della Costa Smeralda. Che vedono spesso infrante le regole di utilizzo del demanio e le norme sulla concessione degli spazi o quelle sulla vendita ambulante – spiega Alessandro Malu, assessore a Demanio e Urbanistica del Comune di Arzachena -. In particolare, nei giorni scorsi, abbiamo ricevuto la segnalazione dell’occupazione abusiva del litorale alla spiaggia del Principe. Qui, un operatore abilitato esclusivamente al noleggio su richiesta occupava anticipatamente il lido nei posti fronte mare fin dalle 8 del mattino. In questi casi, il posizionamento dei lettini è consentito solo dopo l’acquisto del servizio da parte del cliente. La collaborazione con gli uffici locali di Porto Cervo e Cannigione, diretti rispettivamente dalla Capitaneria di Golfo Aranci e di La Maddalena, è fondamentale per reprimere gli abusi e garantire ai bagnanti il diritto di fruire del lido liberamente, anche al di fuori delle concessioni”.

Gli uomini della Guardia costiera hanno sanzionato anche un altro operatore che occupava abusivamente la spiaggia a Cala Granu. Il Comune e la Capitaneria chiederanno a fine stagione un incontro con la Regione Sardegna sul tema del rilascio delle concessioni sui litorali arzachenesi.