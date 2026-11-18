Le spiagge della Costa Smeralda premiate da Tripadvisor 2026.

Alcuni angoli della Sardegna possiedono una forza attrattiva che non conosce flessioni, frutto di un connubio perfetto tra elementi naturali e tutela del territorio. Lungo la costa nord-orientale della Gallura, la trasparenza del mare, le sculture naturali del granito e i profumi della macchia mediterranea compongono un patrimonio ambientale di straordinaria bellezza, capace di conquistare chiunque visiti la Costa Smeralda.

Secondo le recensioni raccolte su Tripadvisor dai viaggiatori nel corso del 2026, tre spiagge simbolo del territorio si distinguono per il gradimento del pubblico, confermandosi mete imprescindibili per chi desidera scoprire l’essenza più autentica di questo tratto di litorale.

Tra le baie più apprezzate dai visitatori spicca Il Pevero, un’insenatura celebre per la finezza della sua sabbia chiara e per le acque cristalline dalle sfumature smeraldine. La conformazione armoniosa della baia, abbracciata dalla vegetazione mediterranea e da profili rocciosi levigati dal vento, crea un contesto protetto e suggestivo, ideale per immergersi nella quiete del paesaggio costiero.

Altrettanto amata dal pubblico internazionale è la Spiaggia del Principe, un luogo storicamente legato alla figura del Principe Karim Aga Khan IV, che ne rimase affascinato riconoscendone il valore paesaggistico. Incastonata tra promontori di granito rosa e macchia profumata, questa cala offre uno degli scenari più iconici e riconoscibili dell’intera costa, dove il contrasto cromatico tra la roccia, la sabbia bianca e il blu intenso del mare regala un colpo d’occhio indimenticabile.

A completare il podio delle preferenze del 2026 si trova Liscia Ruja, rinomata per l’ampiezza del suo lungo arenile e per la luminosità del paesaggio circostante. Qui lo sguardo spazia verso l’orizzonte, accompagnato dalle infinite sfumature turchesi del mare e dal verde intenso della macchia mediterranea che incornicia la spiaggia, offrendo un’esperienza di contatto diretto e immersivo con la natura sarda.

Questi tre luoghi, pur nella loro diversità morfologica, sono uniti da una bellezza che attraversa le stagioni e che richiede consapevolezza, cura e rispetto. Si tratta di un patrimonio naturale di valore inestimabile, che costituisce una parte essenziale dell’identità della destinazione tutelata e valorizzata dal Consorzio Costa Smeralda, impegnato quotidianamente nella preservazione di questo fragile e prezioso ecosistema.

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