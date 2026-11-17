Le polemiche sulle parole di Ciro Grillo in tv sul consenso.

Durante un’ora in tv su Telenord, pur dicendosi innocente per l’accusa di violenza sessuale di gruppo, Ciro Grillo ha detto cose che l’avvocata della vittima ha considerato una confessione indiretta. Il punto più compromettente è quando ha dichiarato che non era suo compito verificare se la ragazza potesse dare un consenso valido, aggiungendo che l’alcol serve a favorire l’approccio sessuale.

Nei processi per reati sessuali, il punto chiave è capire se la vittima poteva dare un consenso libero, soprattutto se aveva bevuto molto. Queste dichiarazioni potrebbero assumere rilievo nella valutazione della consapevolezza dell’imputato rispetto alle condizioni della ragazza e alla possibilità che fosse in grado di esprimere un consenso valido. La giurisprudenza ha chiarito che il consenso deve essere libero e valido e che non può essere presunto quando la persona si trova in condizioni tali da non poterlo esprimere consapevolmente.

Perché queste parole potrebbero inguaiarlo

Queste frasi di Grillo rischiano di essere usate in tribunale dall’accusa e dalla parte civile nel processo d’appello a Sassari. Ciò potrebbe rendere più difficile ribaltare la condanna a otto anni decisa in primo grado dal Tribunale di Tempio Pausania. Parlando in tv prima del processo, Ciro Grillo ha fatto un grande errore, dando ai giudici nuovi elementi contro di lui. In un processo penale, le parole pubbliche di un imputato pesano molto. Le dichiarazioni potrebbero essere acquisite e valutate nel processo come elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione della posizione dell’imputato. Tocca ora alla Corte d’Appello di Sassari valutare il peso di queste dichiarazioni, una volta che la Procura e la parte civile ne chiederanno l’acquisizione agli atti del processo.

Cosa dice la legge italiana sulla violenza sessuale.

In Italia la legge punisce la violenza sessuale con l’articolo 609-bis del codice penale. C’è reato ogni volta che si costringe con violenza, abuso di autorità e minacce qualcuno a subire atti sessuali, anche se la persona non può dire di no a causa dell’alcol o di una grave alterazione. Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha più volte chiarito che non è sempre necessario l’uso della forza o delle minacce per configurare il reato. È fondamentale valutare se la persona fosse effettivamente in grado di esprimere un consenso libero e consapevole e se l’autore abbia approfittato della sua condizione di vulnerabilità. Non si può quindi giustificare un abuso sostenendo semplicemente che la vittima aveva bevuto.

Tra il 2025 e il 2026 il Parlamento ha discusso una riforma della legge sulla violenza sessuale per introdurre una nuova formulazione del reato basata sul consenso come è stato fatto in molti paesi UE. Il testo approvato dalla Camera prevedeva il riferimento al consenso libero e attuale, superando la necessità di dimostrare una resistenza fisica da parte della vittima. Durante l’esame al Senato, tuttavia, la senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento e avvocata della vittima nel procedimento contro Grillo, ha sostenuto una formulazione diversa, incentrata sul concetto di volontà contraria.

Il modello proposto, riconducibile al principio del «No significa No», punisce chi compie atti sessuali contro la volontà della persona o approfittando della sua impossibilità di esprimere il dissenso. Non è quindi necessario che la vittima dimostri di aver lottato contro l’aggressore, urlato, pianto o tentato la fuga per rendere riconoscibile la propria contrarietà. E nemmeno che dimostri di non aver tenuto comportamenti, circostanze o abitudini dai quali si potesse desumere il consenso. Secondo il modello “No significa No” è sufficiente, infatti, che la vittime esprima il suo diniego (o sia nelle condizioni di farlo) anche una sola volta e in qualsiasi momento del rapporto per configurare l’illecito.

La proposta ha provocato proteste e polemiche da parte dei centri antiviolenza e delle opposizioni, che temono una minore protezione per le donne rispetto al modello affermativo e quello vigente. Per questo motivo il ddl si è impantanato in Senato nel mese di maggio. Il confronto riguarda soprattutto la tutela delle persone che, per paura, paralisi emotiva o incapacità fisica, non riescono a manifestare apertamente il proprio dissenso. La differenza è fondamentale: il modello del consenso affermativo considera centrale la presenza di una volontà libera e attuale, mentre quello del dissenso pone l’accento sulla manifestazione della volontà contraria e sulle circostanze in cui questa non può essere espressa.

Tuttavia, anche senza una formulazione esplicita del consenso nella legge attuale, la violenza sessuale resta punibile quando ricorrono gli elementi previsti dall’articolo 609-bis. In particolare, la norma punisce chi abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto. Anche l’assunzione volontaria di alcol non esclude automaticamente la configurabilità del reato, quando la persona si trova in una condizione di vulnerabilità e l’autore ne approfitta consapevolmente. Per questo motivo, le dichiarazioni pubbliche in cui l’imputato afferma di non essersi preoccupato di verificare le condizioni della ragazza potrebbero assumere rilievo nella valutazione della sua posizione processuale.

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