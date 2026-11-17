Il ritorno di Valerio Scanu per un evento natalizio il 18 dicembre a La Maddalena.

Sarà Valerio Scanu il grande protagonista delle festività natalizie di La Maddalena con lo speciale concerto “A Casa per Natale”. Lo spettacolo sarà in programma venerdì 18 dicembre 2026 nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. L’evento, a ingresso completamente gratuito, rappresenta il momento di punta del cartellone di Natalisola 2026, la rassegna invernale che quest’anno promette di regalare all’arcipelago un’atmosfera “più Natale che mai”.

Scanu torna a La Maddalena.

Per il cantante originario proprio di La Maddalena, l’appuntamento del 18 dicembre non è una semplice tappa del tour invernale, ma un vero e proprio ritorno alle origini. Dopo sette anni di lontananza dai palchi della sua isola, Scanu riabbraccerà il suo pubblico di casa in uno spettacolo pensato per scaldare i cuori e celebrare la magia delle feste attraverso i brani più amati del suo repertorio e i grandi classici della tradizione natalizia.

Con la sua inconfondibile estensione vocale e la capacità di emozionare, l’artista si prepara a trasformare il salotto buono della città in un teatro a cielo aperto, unendo la comunità isolana e i visitatori in una serata all’insegna della musica, dei ricordi e della condivisione. L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 18 dicembre in Piazza Garibaldi, per vivere insieme l’emozione di un grande ritorno a casa.