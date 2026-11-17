Oltre 100 negozi chiusi a Olbia: l’iniziativa.

A Olbia oltre 100 negozi sono stati chiusi negli ultimi anni. Oggi, 17 novembre, Confcommercio Gallura si è unita alla mobilitazione nazionale indetta dalla confederazione contro la desertificazione commerciale, attraverso un’iniziativa altamente simbolica. I rappresentanti dell’associazione, tra cui il presidente Edoardo Oggianu, il responsabile territoriale Nino Seu e i dirigenti Antonio Rosas e Gianni Priarone, hanno infatti consegnato al sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, le chiavi dei negozi che hanno cessato l’attività negli ultimi anni, recanti impresso il numero 125.

L’iniziativa.

L’iniziativa nasce per sollecitare un intervento tangibile a tutela del tessuto economico cittadino. Secondo il presidente Oggianu, ogni saracinesca abbassata non rappresenta solo la chiusura di un’impresa, ma una perdita di identità, luce e sicurezza per le vie e i quartieri della città. Per salvaguardare il commercio di prossimità, considerato il cuore pulsante di Olbia, l’associazione ritiene indispensabili politiche mirate che intervengano sulla fiscalità locale, sull’accessibilità e sul decoro urbano. Sulla stessa linea si è espresso Nino Seu, ponendo l’accento sulle sfide quotidiane che le piccole realtà devono affrontare a causa del rincaro dei costi di gestione e dell’evoluzione delle abitudini di acquisto. Per invertire la rotta, la richiesta verte sull’introduzione di incentivi volti al recupero degli spazi sfitti, sullo snellimento della burocrazia e su una strategia coordinata che renda il centro e le zone commerciali attrattivi durante tutto l’anno.

La collaborazione con Nizzi.

L’intento finale di Confcommercio è quello di avviare una collaborazione strutturata con l’amministrazione comunale, istituendo un tavolo di confronto permanente per elaborare soluzioni concrete per il futuro del territorio. La speranza è che la riapertura di ogni singola attività possa ridare slancio alla vita cittadina, trasformando quelle chiavi dal simbolo di una chiusura al punto di partenza per un nuovo rilancio economico.

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