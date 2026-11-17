Addio a Natalina Mancini.

Olbia si stringe attorno al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Natalina Mancini venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di soli 61 anni. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile tra quanti l’hanno conosciuta e amata nel corso della sua vita. Sono tanti infatti amici e conoscenti che oggi salutano la donna e la ricordano con affetto.

A darne il triste annuncio sono il marito, le figlie, insieme agli adorati nipoti Mia e Leo. Il cordoglio è condiviso anche dalle sorelle, dai fratelli, dai cognati, dalle cognate, dai nipoti e da tutti i parenti, colpiti da questo improvviso lutto. L’ultimo saluto alla cara Natalina si terrà nella giornata odierna, martedì 17 novembre, alle ore 11, momento in cui la comunità e i familiari si riuniranno nella Chiesa della Sacra Famiglia, a Olbia, per la celebrazione dei funerali. Conclusa la cerimonia religiosa, la salma proseguirà per il Tempio Crematorio, come disposto per il rito funebre.

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