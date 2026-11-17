Libeccio in attenuazione dalla sera, temperature miti

Il meteo a Olbia del 18 novembre sarà segnato da nuvolosità diffusa, possibili deboli piogge e venti occidentali moderati. Le temperature resteranno elevate per il periodo, con massime fino a 24 gradi.

La Gallura sarà interessata dal passaggio di nubi e da una fase di instabilità. Nelle ore notturne e al mattino il cielo si presenterà nuvoloso, con la possibilità di deboli precipitazioni isolate. Nel corso della giornata sono attese alcune aperture, soprattutto nelle ore centrali, ma la nuvolosità resterà variabile anche nel pomeriggio. In serata il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con fenomeni in attenuazione.

Il vento sarà l’elemento da seguire con maggiore attenzione. Dopo le correnti da Sud-Ovest, mercoledì soffierà prevalentemente da Ovest, con intensità moderata sulla Gallura. Il bollettino generale Arpas segnala venti moderati o forti sull’Isola e possibili rinforzi fino a burrasca sui crinali orientali. Si tratta di condizioni che riguardano soprattutto le zone montuose esposte, mentre sulla costa gallurese la previsione indica una ventilazione moderata.

Temperature e mare in Gallura

Le temperature minime saliranno, mentre le massime resteranno sostanzialmente stazionarie. A Olbia sono previsti 19 gradi di minima e 24 di massima. A Tempio Pausania i valori saranno compresi tra 18 e 22 gradi, con un clima più fresco nelle ore notturne rispetto alla costa.

Per quanto riguarda il mare, Arpas prevede condizioni mosse nei bacini orientali, a fronte di un quadro più impegnativo sul versante occidentale, dove i mari saranno molto mossi e localmente agitati. La situazione lungo le coste galluresi sarà quindi diversa da quella del Nord-Ovest, pur in presenza di correnti occidentali che potranno farsi sentire nelle aree più esposte.

Nel complesso, mercoledì sarà una giornata mite ma non del tutto stabile, con nuvole, qualche debole pioggia e vento da Ovest. La ventilazione è prevista in attenuazione verso sera, mentre per giovedì Arpas segnala un nuovo peggioramento, con piogge più diffuse e venti ancora sostenuti.

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