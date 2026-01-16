Costa Smeralda, visite gratuite per la prevenzione: ecco quando

Le visite gratuite in Costa Smeralda.

Smeralda Holding ha annunciato l’avvio della quinta edizione delle “Settimane gratuite della prevenzione“, in programma dal 22 gennaio al 6 marzo presso l’ambulatorio del Centro Medico di Porto Cervo, in via Aga Khan. La società italiana, interamente controllata dalla Qatar Investment Authority e proprietaria dal 2012 di immobili e terreni lungo la Costa Smeralda, conferma così il proprio impegno nella promozione della salute e nella prevenzione medica sul territorio.

L’iniziativa permette a cittadini e residenti di accedere gratuitamente a visite mediche specialistiche, favorendo la diagnosi precoce e incoraggiando controlli regolari come strumento di tutela della salute. Negli anni, le Settimane gratuite hanno registrato un crescente successo: nel 2025, le prestazioni erogate sono state 828, con un incremento del 46% rispetto all’edizione precedente. Il programma, inizialmente previsto per 66 giornate, è stato esteso a 97 giornate tra il 1° febbraio e il 9 aprile 2025, e il numero di visite è stato aumentato del 28% rispetto alla programmazione iniziale.

Anche per il 2026, Smeralda Holding mette a disposizione un team di medici altamente specializzati per un ampio programma di screening gratuiti. Le visite riguarderanno la prevenzione e la diagnosi precoce di neoplasie mammarie, tumori della pelle, noduli tiroidei, patologie cardiologiche, diabete e malattie metaboliche, tumori prostatici, del colon-retto e ginecologici, ictus e diagnosi precoce del morbo di Alzheimer. Nelle giornate di mercoledì e venerdì saranno inoltre effettuati prelievi ematochimici a supporto delle attività di screening.

“In questi cinque anni, le Settimane gratuite della prevenzione hanno rappresentato un’iniziativa concreta a favore della comunità locale, che ha sempre risposto con grande partecipazione, confermandone il valore – dichiara Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding -. La tutela della salute e del benessere è una responsabilità condivisa: per questo anche quest’anno abbiamo scelto di rinnovare il nostro impegno. Un ringraziamento speciale va a tutti i medici specialisti che, con la loro professionalità, rendono possibile offrire un servizio qualificato e vicino ai bisogni reali delle persone”.

Per partecipare è necessario prenotare presso la segreteria dell’ambulatorio del Centro Medico di Porto Cervo a partire dal 19 gennaio, scrivendo a smcs@consorziocostasmeralda.com. I posti, limitati, saranno assegnati in ordine cronologico di prenotazione. In caso di difficoltà è possibile contattare la segreteria telefonicamente al numero 0789-94577, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, sabato compreso.

