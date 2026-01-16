Costa Smeralda, visite gratuite per la prevenzione: ecco quando

Medico

16 Gennaio 2026

di Pietro Serra

Le visite gratuite in Costa Smeralda.

Smeralda Holding ha annunciato l’avvio della quinta edizione delle “Settimane gratuite della prevenzione“, in programma dal 22 gennaio al 6 marzo presso l’ambulatorio del Centro Medico di Porto Cervo, in via Aga Khan. La società italiana, interamente controllata dalla Qatar Investment Authority e proprietaria dal 2012 di immobili e terreni lungo la Costa Smeralda, conferma così il proprio impegno nella promozione della salute e nella prevenzione medica sul territorio.

L’iniziativa permette a cittadini e residenti di accedere gratuitamente a visite mediche specialistiche, favorendo la diagnosi precoce e incoraggiando controlli regolari come strumento di tutela della salute. Negli anni, le Settimane gratuite hanno registrato un crescente successo: nel 2025, le prestazioni erogate sono state 828, con un incremento del 46% rispetto all’edizione precedente. Il programma, inizialmente previsto per 66 giornate, è stato esteso a 97 giornate tra il 1° febbraio e il 9 aprile 2025, e il numero di visite è stato aumentato del 28% rispetto alla programmazione iniziale.

Anche per il 2026, Smeralda Holding mette a disposizione un team di medici altamente specializzati per un ampio programma di screening gratuiti. Le visite riguarderanno la prevenzione e la diagnosi precoce di neoplasie mammarie, tumori della pelle, noduli tiroidei, patologie cardiologiche, diabete e malattie metaboliche, tumori prostatici, del colon-retto e ginecologici, ictus e diagnosi precoce del morbo di Alzheimer. Nelle giornate di mercoledì e venerdì saranno inoltre effettuati prelievi ematochimici a supporto delle attività di screening.

“In questi cinque anni, le Settimane gratuite della prevenzione hanno rappresentato un’iniziativa concreta a favore della comunità locale, che ha sempre risposto con grande partecipazione, confermandone il valore – dichiara Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding -. La tutela della salute e del benessere è una responsabilità condivisa: per questo anche quest’anno abbiamo scelto di rinnovare il nostro impegno. Un ringraziamento speciale va a tutti i medici specialisti che, con la loro professionalità, rendono possibile offrire un servizio qualificato e vicino ai bisogni reali delle persone”.

Per partecipare è necessario prenotare presso la segreteria dell’ambulatorio del Centro Medico di Porto Cervo a partire dal 19 gennaio, scrivendo a smcs@consorziocostasmeralda.com. I posti, limitati, saranno assegnati in ordine cronologico di prenotazione. In caso di difficoltà è possibile contattare la segreteria telefonicamente al numero 0789-94577, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, sabato compreso.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI