Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Due giorni dedicati alla cultura botanica a Olbia

Due giorni dedicati alle erbe, alla cultura botanica e al rapporto profondo tra uomo e natura. Presso Olbia – Olbia Community Hub in Via Perugia 3 il 16 gennaio | dalle 15:00 alle 20:00 e il 17 gennaio | dalle 9:00 alle 13:30. Un festival aperto a tutti, per osservare, ascoltare, imparare e assaggiare.

Olbia, Mercato Contadino edizione speciale con il Festival Botanico

Venerdì 16 gennaio (15:00–20:00) e sabato 17 gennaio (9:00–13:00) vi aspettiamo all’Olbia Community Hub (via Perugia 3) per due giornate dedicate a biodiversità, tradizione e prodotti locali, all’interno di ERBAS – Festival Botanico.

Continuano gli appuntamenti di Tinte Fosche a Olbia

Sabato 17 gennaio alle 18,30, nella sala de “Il Politecnico Argonauti” avremo un ospite davvero speciale: Paola Barbato. La scrittrice parlerà del suo nuovissimo romanzo “Cuore capovolto”, edito da Neri Pozza. Dialogherà con l’autore Salvatore Gusinu.

Olbia si prepara a celebrare la festa di Sant’Antonio

La comunità di Olbia si prepara a celebrare la festa di Sant’Antonio Abate con un ricco calendario di appuntamenti che uniscono devozione, tradizione e partecipazione popolare.

La passeggiata benefica a Olbia

Una passeggiata solidale per sostenere cinque piccole ma preziosissime associazioni che, ogni giorno e senza mai fermarsi, operano a Olbia per aiutare concretamente le persone in difficoltà.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui