Giornata di festa in Costa Smeralda per Zio Pasqualino.

In Costa Smeralda oggi è un giorno di festa. Zio Pasqualino Pirina, il simbolo del borgo, ha compiuto 107 anni. Un traguardo che si lega alla meravigliosa vita sana nelle campagne galluresi. Il nonnino, arzillo signore, nonostante la sua veneranda età, ha rivelato il segreto della sua longevità che risiede nella sua alimentazione e un bicchiere di vino.

Zio Pasqualino ormai è un’istituzione per la Costa Smeralda, un simbolo che promuove un territorio che allunga la vita a chi lo abita. Solo nel Comune di Arzachena – come ricorda il Consorzio della Costa Smeralda – ci sono 7 centenari. Il nonnino della Costa Smeralda è una delle persone più anziane dell’Isola e del Paese.

Nella frazione della città per Zio Pasqualino sono arrivati gli auguri da parte di tutte le attività presenti in zona. L’Hotel Cala di Volpe gli ha fatto una torta e un regalo speciale: un giubbotto con il logo dell’Hotel e un cappellino e una camicia di Dolce&Gabbana nell’edizione speciale per l’Hotel Cala di Volpe.

