I lavori di Abbanoa in Gallura.

La Società Abbanoa Spa comunica che, in data 16 febbraio dalle ore 8 alle ore 18, a causa di una perdita sulla condotta idrica dn 1000 e nei pezzi speciali all’interno del pozzetto di manovra individuato nella condotta foranea dell’acquedotto, che dal Potabilizzatore Agnata alimenta il serbatoio di Malabucà nel Comune di Arzachena, sarà necessario effettuare la chiusura del flusso idrico ai serbatoi da esso alimentati, dalle ore 8 alle ore 19.

Pertanto potranno crearsi i seguenti disservizi alle utenze nei comuni e località sotto elencati a Olbia e nelle frazioni di S. Pantaleo, Berchiddeddu e Pittulongu dalle ore 16 alle ore 20 con cali di portata e pressione, Murta Maria e Porto Istana. Disagi anche Loiri e nei comuni di Porto S.Paolo, con limitazione della portata immessa in rete dalle ore 16 alle ore 20 con cali di portata e pressione, Golfo Aranci e frazioni, Padru e frazioni.

Anche a Telti è prevista una limitazione della portata immessa in rete dalle ore 16 alle ore 20 con cali di portata e pressione, Monti, Arzachena e frazioni. Nel distretto 5, dalle ore 8 alle ore 22, è prevista interruzione della fornitura dal Sollevamento Idrico Monte Freare. Si prevede il ripristino della regolare erogazione in distribuzione per le ore 20.