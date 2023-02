Abbanoa annuncia problemi con l’acqua a Olbia.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Olbia per eseguire un intervento di manutenzione sulla condotta di via Lanfranco finalizzato all’eliminazione di una dispersione idrica. Si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni fino al completamento dei lavori, previsto per il primo pomeriggio, nelle zone di Sa Minda Noa, viale Aldo Moro e traverse, via Veronese e traverse.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. L’erogazione sarà ripristinata in anticipo qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24.