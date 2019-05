Multa anche per chi li ha acquistati.

In questi giorni è arrivata alla Guardia di finanza di Sassari una segnalazione di acquisto on line di articoli di abbigliamento ed accessori di pelletteria con marchi contraffatti di note case di moda internazionali.

Convocati in caserma e davanti alle evidenze in possesso dei militari, gli acquirenti non hanno potuto negare gli acquisti effettuati attraverso il noto social network Instagram, utilizzando quale metodo di pagamento una carta ricaricabile “PostePay”.

Il materiale commercializzato è stato quindi sequestrato per la conseguente confisca e sanzionati amministrativamente i responsabili, ferme restando le conseguenti responsabilità penali del venditore. Si ricorda, infatti, che chi acquista beni in violazione di norme in materia di origine dei prodotti o di proprietà industriale è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 7.000 Euro.

Sempre nell’ambito delle vendite on line, è stata scoperta una società che si occupa della vendita di prodotti di informatica e Hi-Tech che non aveva presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e Irap per gli anni dal 2014 al 2017 ed omesso le dichiarazioni IVA dal 2015 al 2018. L’azienda, con sede in Lombardia ma con unità produttiva nella provincia di Sassari, non aveva dichiarato redditi per oltre 760 mila euro e non aveva versato l’iva per più di 60 mila euro.

(Visited 68 times, 68 visits today)