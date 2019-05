Affitti in nero, oltre 300mila euro non dichiarati nei primi 4 mesi del 2019

Continuano i controlli in vista della stagione estiva.

La Guardia di finanza di Sassari ha intensificato l’attività di controllo sugli affitti in nero nei primi 4 mesi del 2019.

La forte azione trasversale di contrasto messa in campo dalla Guardia di finanza ha riguardato anche il settore delle “locazioni in nero” per le quali anche sulla base dei Protocolli di Intesa recentemente sottoscritti con alcuni Comuni della Provincia, sono stati eseguiti accertamenti in materia di canoni di affitto non dichiarati con contestazioni di violazioni all’imposta di registro ed alle norme sulla circolazione di denaro contante per importi complessivamente superiori ai 300.000 euro.



La Guardia di Finanza di Sassari, anche in vista della stagione estiva, proseguirà attraverso mirati controlli nella propria azione di contrasto ad ogni forma di illecito economico-finanziario nella provincia.

