Colpo di scena nel processo per violenza e abusi.

Colpo di scena nel processo a carico di un 47enne boliviano che due mesi fa era stato accusato di abusi da una minorenne figlia della sua ex compagna. L’uomo era stato incarcerato a Nuchis in esecuzione di una custodia cautelare, dopo l’allarme raccolto dai carabinieri: la 13enne, crollata in classe a scuola durante le ore di lezione, tra le lacrime, avrebbe raccontato di aver subito molestie e abusi fin da quando aveva 8 anni.

La minorenne, però, durante l’incidente probatorio avrebbe negato tutto, scagionando totalmente l’uomo, che era stato accusato anche di violenze nei confronti del fratellino e della mamma della bambina, sua ex compagna.

Il giudice, su richiesta del PM, ha disposto una perizia sulla capacità di testimoniare della bambina, ma l’uomo, nel frattempo, è stato scarcerato su richiesta del suo avvocato, Giovanni Rassu. Ma non potrà avvicinarsi alla minore, in attesa dell’esito della perizia.

