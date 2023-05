A Olbia è attivo il Coc per monitorare l’allerta meteo

Con l’allerta gialla a Olbia è scattato il preallarme e il sindaco ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale. L’ondata di maltempo attraverserà la Sardegna da venerdì notte a domenica sera e la Gallura è una delle zone dove si aspettano vento e temporali.

“Oggi alle ore 18:00 si è riunito il Coc presieduto dal sindaco – annunciano dal Comune di Olbia -. Che ha verificato la prontezza del sistema di Protezione civile comunale e disposto il monitoraggio dell’evento con il presidio del territorio da parte della Polizia locale e delle associazioni di Protezione civile”.

Il Centro operativo comunale è il raccordo di tutte le forze che hanno un ruolo davanti a un’emergenza. L’attivazione mette in moto la macchina dei soccorsi, che da quel momento tiene sotto controllo la situazione ed è pronta a intervenire in pochi attimi.

“Il Coc rimarrà operativo per tutta la durata dell’allerta gialla in corso con aggiornamenti periodici sull’evoluzione dello scenario – spiegano –. Tutta la struttura comunale è preallertata e pronta ad intervenire. Si raccomanda di tenersi informati e di osservare le norme di autoprotezione. Per maggior informazioni si veda il sito del Comune di Olbia“.

