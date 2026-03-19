Addio a Umberto Bossi, il ricordo della vacanza in canottiera a Porto Cervo

Morto Umberto Bossi.

Morto Umberto Bossi, storico leader della Lega Nord. Il Senatùr si è spento nella sua Varese, lasciando un vuoto incolmabile in quel movimento che, partendo dalle nebbie della Padania, ha rivoluzionato il linguaggio e la geografia del potere nazionale. Ma se le sue radici affondavano nel profondo Nord, le sue vacanze le passava sotto il sole della Sardegna, tra Olbia e i graniti della Costa Smeralda.

È proprio in Gallura che Bossi ha vissuto alcuni dei momenti più cruciali della sua lunga carriera, riposandosi spesso a Porto Rotondo e Porto Cervo. Ospite fisso di Silvio Berlusconi a Villa Certosa, il leader della Lega ha siglato tra quegli scogli i patti più delicati per la tenuta dei governi di centrodestra. Vedere l’uomo della canottiera e del “celodurismo” muoversi con naturalezza nel tempio del lusso internazionale creava un contrasto potente, il simbolo di una politica ruspante che era riuscita a conquistare i salotti più esclusivi senza mai rinunciare alla propria identità di lotta.

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