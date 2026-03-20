La buca non segnalata sulla strada per Arzachena.

Lungo il tratto stradale che da Arzachena conduce verso la località Micalosu, subito dopo il Parco degli Ulivi, si registra la presenza di una grossa buca sul lato sinistro della carreggiata. L’insidia, allo stato attuale, risulta priva di qualsiasi tipo di segnalazione o recinzione.

La buca si configura come un pericolo non visibile e non prevedibile, specialmente nelle ore notturne, poiché parzialmente celata dalla vegetazione e da assi di legno deteriorate. La sua posizione, a ridosso del margine della strada, rappresenta un rischio concreto sia per la circolazione dei veicoli che per il passaggio dei pedoni.

Tale situazione, in caso di sinistri legati alla mancanza di manutenzione e di segnaletica, espone l’ente proprietario della strada a possibili richieste di risarcimento danni. Tale potenziale rischio potrà essere evitato attraverso l’adozione di un tempestivo intervento finalizzato ad eliminare il pericolo e garantire la sicurezza del tratto stradale.

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