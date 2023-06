Berchidda dice addio a Chiara Maria Pianezzi, se n’è andata a 77 anni

Dolore a Berchidda per la scomparsa di Chiara Maria Pianezzi.

Berchidda è pervasa da un profondo dolore per la triste perdita di Chiara Maria Pianezzi, donna di 77 anni. Nata il 14 settembre 1945 proprio in questa città, Chiara lascia dietro di sé un’eredità di amore e affetto. Con grande dedizione, ha nutrito un profondo legame con le sue due figlie, Giovannella e Federica. La sua bontà d’animo e la sua luminosa personalità rimarranno per sempre nella memoria di coloro che l’hanno conosciuta.

Ieri mattina, alle 9, nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano, si sono svolti i funerali. L’atmosfera era carica di commozione mentre parenti, amici e membri della comunità si sono radunati per rendere omaggio all’amata Chiara Maria. In queste ore difficili, i familiari hanno ricevuto numerosi messaggi di cordoglio e conforto, testimoniando l’affetto e l’importanza di Chiara Maria nella vita di chi le era vicino. Il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di coloro che l’hanno amata e apprezzata.

