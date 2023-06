In partenza con coltellino nella cintura, ventenne della Gallura nei guai.

Voleva partire per Milano col primo volo della mattina questo lunedì. Ma ha indossato una cintura tattica che nascondeva un coltellino con lama di 8 centimetri nella fibbia, il ventenne della Gallura protagonista della vicenda.

Il metal detector dell’aeroporto è stato spietato, smascherandolo già ai gate di imbarco. Così il personale di sicurezza dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia lo ha immediatamente segnalato alla polizia di frontiera.

Il giovane si è giustificato: sarebbe infatti normale, ormai, per i ventenni acquistare coltellini e portarli con sè. Ma le sua giustificazioni, come si legge su La Nuova Sardegna, non sono servite a impedire, da parte della polizia di frontiera di Olbia, il sequestro del coltellino e la denuncia per porto di oggetto atto ad offendere. La conseguente perdita del volo è stata poi rimediata. Il ventenne ha potuto partire per Milano solo qualche ora dopo, con un altro volo.

Il caso fa riflettere sulla diffusa mancanza di senso del limite da parte delle nuove generazioni, sempre più inclini a girare con armi e a utilizzarle per futili motivi.

