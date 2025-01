Addio a Mauro Morandi, il ricordo di un uomo simbolo

L’addio a Mauro Morandi.

Si è spento all’età di 85 anni Mauro Morandi, l’uomo che per 32 anni è stato il custode solitario dell’isola di Budelli, situata nell’arcipelago de La Maddalena, nel nord della Sardegna. Morandi, originario di Concordia sulla Secchia, ha dedicato gran parte della sua vita all’isola che lo aveva conquistato, diventando una figura iconica e affettuosamente chiamato “il nuovo Robinson Crusoe” per la sua solitudine e il legame profondo con il luogo.

Il suo percorso su Budelli iniziò nel 1989, quando lasciò la sua città natale, Modena, per un viaggio in barca a vela con amici. Durante questa avventura, si fermò sull’isola e si innamorò della sua sabbia rosa e del mare cristallino. Abbandonando la sua carriera di professore di educazione fisica, Morandi si trasferì sull’isola, dove visse per più di tre decenni.

Nel 2018, l’Ente Parco della Maddalena gli comunicò la necessità di ristrutturare l’abitazione e che non avrebbe più potuto risiedere lì. Dopo una lunga riflessione, nel 2021 decise di lasciare l’isola e trasferirsi alla Maddalena, dove ha vissuto fino alla sua morte, avvenuta a seguito di una brutta caduta che gli provocò la frattura di una vertebra cervicale, aggravata dalle complicazioni del diabete che lo affliggeva da tempo.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio, dove amici e conoscenti lo hanno ricordato con affetto, riconoscendo in lui non solo l’amore per la natura e il mare, ma anche il coraggio di vivere in solitudine su un’isola così lontana dal mondo. La sua figura resterà nella memoria di chi lo ha conosciuto come simbolo di passione e dedizione alla bellezza selvaggia di Budelli.

