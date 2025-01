Mauro Morandi è morto a 85 anni

Da tutti era conosciuto come il custode della Spiaggia Rosa, dove è rimasto per oltre trent’anni: Mauro Morandi è morto a 85 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook. Da quando era stato definitivamente allontanato dall’isola di Budelli si era trasferito a La Maddalena. Negli ultimi periodo ha avuto un po’ di acciacchi fisici e ora ha lasciato per sempre l’arcipelago che l’ha ospitato per quasi quarant’anni.

A fine novembre aveva messo in vendita la sua casa maddalenina. “Venuto via da Budelli ci ho abitato molto felicemente per 3 anni, poi sono caduto e mi sono rotto la seconda vertebra cervicale“. Non essendo più adatta alle sue condizioni fisiche era costretto a cambiare. Negli anni la sua storia da eremita e da moderno Robinson Crusoe aveva fatto il giro del mondo, ma dopo l’addio a Budelli è arrivato l’ultimo saluto. “Vola libero, da là nessuno ti manderà via” gli scrivono su Facebook.

