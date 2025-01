Comune di Palau nel mirino, risorse sociali giudicate inadeguate

La polemica sul Comune di Palau.

Secondo i consiglieri del gruppo di opposizione Palau Avanti, composto da Mario Tamponi, Davide Pirredda e Luca Vittorio Fresu, in un contesto in cui il costo della vita è sempre più alto e molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese, il Comune di Palau, pur essendo l’ente più vicino ai cittadini, adotta un approccio che penalizza ulteriormente i cittadini. Hanno sottolineato come, nonostante un bilancio milionario, l’amministrazione comunale faccia pagare tutto ai suoi residenti.

Tali considerazioni sono emerse in seguito all’approvazione del bilancio di previsione da parte della maggioranza guidata dal sindaco Franco Manna. La minoranza ha criticato aspramente le politiche sociali del Comune, giudicandole inadeguate e insufficienti. Hanno infatti osservato che risorse esigue sono state destinate ad ambiti fondamentali come istruzione, famiglia, disabilità e cultura. Inoltre, hanno evidenziato come i limiti di reddito per accedere alle agevolazioni siano rimasti invariati, risultando ormai non più rappresentativi dell’attuale situazione economica e finendo per escludere molte famiglie dal sostegno.

