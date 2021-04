La scomparsa di Renato Azara.

Un grande imprenditore con un amore smisurato per il mare. Questo e non solo era Renato Azara scomparso nella notte all’età di 65 anni e che da mesi stava combattendo contro una malattia.

Nato a San Pantaleo, si è diplomato all’alberghiero di Arzachena, ma il suo amore per il mare e la nautica lo porta a fondare, nei primi anni 2000 la Sardinia Yacht Service, che in poco tempo diventa uno dei punti di riferimento per la gestione di yacht in tutto il mondo.

E poi c’è il suo ultimo progetto, la Adelasia di Torres, l’imbarcazione della quale era anche skipper e armatore, con l’ambizioso obiettivo di promuovere la Sardegna e di contribuire alla crescita dei velisti sardi dandogli la possibilità di confrontarsi con una tra le più importanti competizioni veliche internazionali come la Maxi Yacht Rolex Cup

Un impegno a 360 gradi che l’ha visto anche in politica con il partito dei Sardi alle primarie per le elezioni comunali nel 2016 e alle elezioni comunali nel 2019.

