I biglietti per raggiungere l’aeroporto di Olbia.

Mentre tre compagnie, Volotea, Ita e Aeroitalia, hanno presentato le offerte per la nuova continuità aerea da e per la Sardegna, persistono i disagi delle Feste natalizie a causa dei prezzi per raggiungere la l’aeroporto di Olbia a Capodanno per i fan di Emma.

I prezzi delle compagnie aeree attuali che collegano la Gallura con il continente, infatti, si rivelano tutt’altro che economici. Per raggiungere la città chi non è residente deve sborsare dai 200 euro, che salgono fino a 400 se si scelgono opzioni più comode per viaggiare come ad esempio la possibilità di avere il bagaglio in stiva, che diventa obbligatoria se si viaggia con una valigia più grande.

Il Costa Smeralda è uno degli aeroporti più cari.

L’aeroporto di Olbia non è infatti il più economico in Italia. Lo rivela un’ultima analisi de Il Corriere della Sera, che ha analizzato 41 compagnie e 35 aeroporti italiani. Il quotidiano italiano ha tenuto anche di chi ha prenotato un volo in momenti più vicini alla partenza. Lo scalo gallurese, secondo la classifica stilata dal noto giornale risulta essere il quinto più caro. Lo precedono Firenze, Lampedusa, Pantelleria e Milano Linate, mentre hanno pagato meno i passeggeri che sono partiti da Cuneo e Forlì, i quali hanno sborsato mediamente 52 euro e 56 euro. All’aeroporto di Olbia i viaggiatori hanno pagato mediamente 160 euro, più di Alghero, dove hanno pagato tra i 64 e 84 euro risultando tra gli aeroporti più economici in Italia, grazie alla presenza di low cost più a buon mercato.

