La letterina di Nizzi ai bambini delle scuole di Olbia.

Anche per l’anno scolastico in corso, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha scritto agli alunni di prima elementare la lettera di augurio per l’esperienza didattica appena iniziata. Il primo cittadino ha voluto richiamare l’attenzione dei bambini sull’importanza dell’amicizia: “Spero che tu abbia già potuto trovare dei buoni amici all’interno della tua classe e della tua scuola e voglio ricordarti quanto sia importante essere gentili con tutti, senza mai discriminare nessuno. Ciascuno di noi può offrire qualcosa di bello e di utile agli altri: un atteggiamento aperto e generoso, una buona parola, un sorriso. Con questo modo di comportarci troveremo sempre tanti amici veri che, molto spesso, resteranno tali per la vita intera”.

Poi un passaggio sui bimbi meno fortunati, nei Paesi dove ci sono le guerre ad esempio. E allora Nizzi invita i piccoli alunni a non dare per scontate le cose che ci sembrano più normali, come andare a scuola o festeggiare il Natale con i nostri cari: “se ci mancassero, così come mancano nei Paesi interessati dal conflitto, ci farebbero sentire persi. E allora dobbiamo apprezzarle dal profondo del cuore ed essere consapevoli della nostra fortuna”.

Il sindaco invita i ragazzi, infine, a tener duro e studiare anche quando sembra complicato: “Nella nostra isola è molto elevato l’indice di abbandono scolastico. Pensa sempre a questo e sforzati anche quando incontrerai delle difficoltà perché non abbandonare la scuola significa conseguire il diploma o, meglio ancora, la laurea che ti permetterà di avere ruoli importanti ma soprattutto dare un supporto significativo alla nostra comunità”.

In molti casi la lettera è stata letta in classe, dove il primo cittadino l’ha fatta recapitare. Gli insegnanti hanno potuto così commentarla insieme ai bambini, aiutandoli a trovare la giusta chiave di lettura. Una bella occasione per stimolare il dialogo su concetti importanti che accompagneranno i piccoli per tutta la vita e per trasmettere loro l’entusiasmo di apprendere con gioia e senza abbandonarsi alle difficoltà.

