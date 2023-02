Fa tutti i giorni in treno da Olbia a Sassari perché gli affitti sono troppo cari.

Marco è un giovane studente di Olbia. Ha 30 anni e studia Medicina. Ogni mattina parte col primo treno per Sassari e rientra la sera intorno alle 22:30. Tutti i giorni, senza sosta. A farlo andare avanti è la forza di volontà nel conseguire la laurea, ma anche la consapevolezza di non pesare sulle tasche dei genitori.

Il viaggio dello studente.

“La mattina dalla stazione Olbia Terranova prendo il treno delle 5:41 per Macomer con cambio a Chilivani alle 6:40. Qui salgo su una vecchia carrozza per arrivare a Sassari alle 7:30 ed entrare in clinica alle 8:30 – racconta il 30enne -. Poi sto tutta la mattina in clinica a fare tirocinio e di pomeriggio nell’Hub studenti di Medicina fino alle 19:45. Poi cena al volo prima di prendere il treno delle 20:31, anch’esso vecchio, fino a Chilivani. E da lì un altro treno fino ad Olbia Terranova dove arrivo alle 22:22 e sul quale studio per non sprecare tempo”.

I disagi nei vagoni del treno.

Anche oggi Marco si è messo in viaggio e non sono mancati i disagi. Di buon mattino ha preso il treno senza riscaldamento, né attacchi elettrici. Così non ha potuto studiare, né tantomeno ripassare gli appunti contenuti nel pc. Nonostante tutto preferisce viaggiare, poiché i costi sono decisamente inferiori rispetto agli affitti a Sassari. Soprattutto nella zona universitaria.

L’abbonamento costa meno dell’affitto.

“Preferisco viaggiare perché l’abbonamento mensile della tratta Olbia-Sassari, e viceversa, costa 45 euro rispetto a quanto spenderei tra stanza in affitto, bollette, spese condominiali e quant’altro. L’ho già fatto fino a prima della pandemia, ma ora preferisco viaggiare, soprattutto per pesare di meno sui miei”, conclude lo studente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui