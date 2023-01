Una classifica rivela i costi delle case in affitto a Olbia.

Olbia non è una città economica e questo è risaputo per quanto riguarda il costo delle case in affitto. Ma una classifica rivela che è uno dei comuni più cari in Italia se si cerca una casa. Lo rivela Idealista/Data, che ha collocato il ”capoluogo” della Gallura addirittura nella top10 assieme a grandi città.

Il report di Idealista, innanzitutto vuole sfatare un mito, non è Milano la città più cara per gli affitti in Italia. Tutto ciò nonostante in questi giorni sta facendo discutere la strana vicenda della bidella che ogni giorno, con un abbonamento, fa la Napoli-Milano in treno perché “gli affitti sono troppo cari”. Stupirà sapere che, stando alla ricerca, il capoluogo lombardo è in ottava posizione mentre Olbia chiude la top ten.

I dati sono relativi all’ultimo trimestre del 2022, analizzando 100 Comuni sulla base della media del canone mensile d’affitto più alta. Nell’analisi sono stati considerate le città con un prezzo di vendita medio richiesto superiore ai 875 euro al metro quadro e per i quali sia presente uno stock di annunci di immobili in vendita di oltre 975 unità su idealista e più di 50 in affitto.

La città in Italia più cara per affitti è Forte dei Marmi dove gli annunci delle abitazioni sul mercato hanno una locazione media di 4.588 euro al mese. Dalla quarta alla sesta posizione sono collocate località turistiche, Cervia, Camaiore e Jesolo. Nessuna città sarda, oltre Olbia, compare sulla top ten per i prezzi dei canoni in locazione.

