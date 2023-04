Talent Day Olbia: hotel e locali della Gallura a caccia di personale

L’evento per trovare lavoro in Gallura

La Fipe Confcommercio Nord Sardegna ha organizzato il Talent Day a Olbia per mettere in contatto le aziende del territorio con chi cerca lavoro. Sono state 25 le imprese presenti e 150 i candidati che hanno partecipato ai colloqui per trovare un posto nella ristorazione e nell’intrattenimento della costa e dei tanti ristoranti della Gallura.

Durante la giornata è stato organizzato anche un dibattito, con il quale alcuni operatori del settore hanno illustrato come il modo di fare turismo in Sardegna sia cambiato negli ultimi anni, mettendo al centro il valore del contatto umano, del sorriso e della disponibilità nei confronti dei clienti.

L’attenzione è stata posta sulla figura del professionista, in un momento in cui sono proprio le figure specializzate a mancare e creare difficoltà per la gestione delle strutture ricettive. Lo chef e proprietario di 65 ristoranti nel mondo, Gino D’Acampo, ospite della giornata olbiese, ha parlato delle difficoltà nel reperire personale per i suoi ristoranti, non solo in Italia ma anche in Inghilterra.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui