La Marina ha detto sì: la prossima nave sarà intitolata a Domenico Millelire, eroe de La Maddalena. Il nocchiere che il 23 febbraio 1793 respinse l’assalto di Napoleone e i francesi nelle acque dell’arcipelago ha ricevuto la prima medaglia d’oro al valore militare delle forze armate. Dopo aver dedicato una nuova piazza a quegli eventi storici, il sindaco Fabio Lai – col sostegno del deputato Fdi Salvatore Deidda – ha ottenuto il via libera dalla Marina. Il Capo di Stato maggiore ha accettato la proposta: la prossima unità, un pattugliatore di 150 metri, sarà intitolata all’eroe isolano.

Il varo della ‘Domenico Millelire’ è previsto per il 2024 e nella primavera del 2026 a La Maddalena ci sarà la consegna della bandiera di combattimento. Così come nel 1928 ci fu la consegna al sommergibile che la Marina battezzò ‘Domenico Millelire’. “È un giorno solenne per la nostra città – esulta il sindaco Fabio Lai -. Un risultato per La Maddalena, per la Sardegna per tutta l’Italia. Un riconoscimento che ci permetterà di far conoscere le eroiche gesta in tutto il mondo.”