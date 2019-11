Air Italy rinnova i vertici e punta su manager internazionali

I nuovi manager della Compagnia.

Air Italy è lieta di annunciare che Shiju Thomas è stato nominato Chief Information Officer e Yousef Elzaro è stato nominato Chief Financial Officer.

Thomas ha maturato oltre 24 anni di esperienza come professionista nell’area dell’Information Technology nel settore del trasporto aereo. Nel suo nuovo ruolo, Shiju Thomas guiderà la Digital Transformation della Compagnia e supervisionerà tutti i processi e i bisogni nel campo dell’IT in Air Italy.

Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy, ha dichiarato: “Considerata la crescente importanza del digitale in ogni ambito della nostra vita, è fondamentale continuare ad investire in questa direzione, includendo tutte le area di attività. La nostra Compagnia è in piena fase di evoluzione e ha necessità di figure manageriali di valore e sono quindi molto lieto di poter avere Shiju Yousef e nel team di Air Italy

Elzaro ha maturato con successo oltre 25 anni di esperienza come professionista nell’area finanziaria nel settore del trasporto aereo negli USA, nel Golfo Persico e in Medio Oriente, supportando la crescita di molte compagnie aeree e aeroporti, incluse aziende start up e leader di mercato.

