L’alberghiero di Arzachena e Budoni alla finale nazionale del Cooking Quiz

Il contest digitale per gli istituti Alberghieri.

Entusiasmo, nozioni pratiche e coinvolgenti, interattività e sana competizione sono gli ingredienti principali del Cooking Quiz, il contest digitale che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia.

Peaktime e Plan Edizioni produttori del progetto in collaborazione con ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana hanno ideato la versione digitale del contest per essere vicini ai ragazzi e ai loro insegnanti, in modo innovativo, divertente ma soprattutto formativo.

Un appuntamento al quale hanno partecipato anche gli studenti dell’Ipssar Costa Smeralda di Arzachena e Budoni dove le classi ad indirizzo enogastronomia e sala-vendita hanno partecipato al format con grande entusiasmo ottenendo ottimi risultati. Per l’indirizzo Enogastronomia sono passate in finale le classi 4^E di Arzachena e 4^B di Budoni mentre per Sala/Vendita 4^C di Arzachena e 4^A di Budoni che rappresenteranno il proprio Istituto contro le migliori classi di tutta Italia.

Il relatore Alvin Crescini, nella prima parte dell’appuntamento fa un focus dedicato alle buone norme di raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, plastica, vetro ed acciaio che vengono utilizzati ogni giorno in cucina. A questo punto la parola passa agli Chef e ai Docenti di Alma: lo Chef – Docente Valerio Cabri si occupa della lezione di enogastronomia, Stefano Venturelli Restaurant Manager di ALMA affronta con le classi di sala argomenti molto attuali ed interessanti su cocktail, servizio del vino mentre lo Chef Docente Fulvio Vailati tocca temi legati alla pasticceria.

