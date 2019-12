Da La Maddalena a Budoni, gli alberi di Natale più belli della Gallura

Gli alberi di Natale più belli della Gallura.

Con l’arrivo dell’Immacolata, è partito il via ufficiale alla carrellata di eventi natalizi e la decorazione di piazze e strade che prendono vita con luminare e addobbi che avvolgono i paesi della Gallura con l’atmosfera più magica dell’anno, il Natale.

Su molti comuni galluresi gli abitanti si sono riuniti nelle piazze per inaugurare il periodo natalizio con l’accensione dell’albero di Natale, ognuno diverso e particolare.

A La Maddalena un grande albero di Natale fatto di mille lucine illumina piazza Garibaldi, davanti alla statua di Giuseppe Garibaldi seduto sulla panchina ad ammirarlo.

A Olbia la magia natalizia è creata in pieno centro dalle cascate di luminarie che percorrono il Corso Umberto fino ad arrivare in Piazza Elena di Gallura dove l’albero stilizzato con lucine bianche e palline rosse e dorate è accompagnato dalla Maestosa, la ruota panoramica che colorerà con le sue luci tutta la piazza. Inoltre anche la Basilica di San Simplicio quest’anno avrà il suo albero di Natale che verrà decorato e addobbato dai cittadini stessi.

Non è da meno l’albero di Natale che sovrasta Piazza Gallura a Tempio Pausania. Un abete tutto rosso, alto e maestoso, cattura l’attenzione dei passati che non mancano di fermare il momento con foto e selfie. Per alcuni una metafora forte e chiara sul No alla violenza sulle donne.

A Santa Teresa di Gallura hanno fatto del loro albero di Natale rosso argento e oro il punto di ritrovo del loro villaggio natalizio dove grandi e piccini possono passare divertenti giornate tra gli eventi organizzati e la pista di ghiaccio sintetico dove potersi dilettare in piroette.

