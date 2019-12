Le iniziative di Natale a Tempio.

Con il fine settimana del 7 e 8 dicembre, in concomitanza con la festività dell’Immacolata concezione, hanno avuto inizio anche a Tempio le manifestazioni per le festività, con la cittadella del Natale in via Santa Croce, organizzata dal comitato classe 1975, con un punto ristoro e la casetta di Babbo Natale, vera gioia per i più piccoli.

Per tutto il periodo natalizio, nei pomeriggi di sabato e domenica, e nelle giornate del 23, 24 e 25 dicembre saranno attivi anche i mercatini di Natale in un percorso continuo che da via Santa Croce passa per Piazza Faber e risale lungo via Vittorio Veneto. Nello spazio Faber, inoltre, sarà visitabile per tutto il periodo natalizio la mostra fotografica collettiva “Immaginando” con gli scatti di tanti fotografi tempiesi.

I mercatini hanno registrato subito un notevole afflusso di curiosi con grande soddisfazione degli artigiani dei vari stand. L’atmosfera natalizia si fa sentire anche grazie ai cittadini, che come ogni anno hanno decorato l’esterno delle proprie abitazioni, e al contributo dei negozianti che si sono già adoperati per decorare i locali delle proprie attività anche incentivati dal concorso delle vetrine a tema, organizzato dall’amministrazione comunale.

(Visited 36 times, 40 visits today)