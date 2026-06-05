Dramma a Olbia, muore un ragazzo di soli 24 anni

Addio ad Alessandro Morino.

Una dolorosa e improvvisa tragedia ha sconvolto Olbia. Ieri si è consumata una giornata di profonda tristezza per la prematura scomparsa di un altro giovanissimo figlio della città: Alessandro Morino se ne è andato a soli 24 anni, dove pare che il ragazzo sia deceduto a causa di un malore. Una tragedia inspiegabile perché si trattava di un giovane sportivo.

Il dramma.

Una fine improvvisa che ha lasciato senza parole e nel dolore più totale i familiari, gli amici e tutti coloro che lo conoscevano, spezzando una giovane esistenza nel fiore degli anni. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità olbiese, destando un’ondata di profonda commozione e incredulità. Di fronte a un lutto così devastante, le parole faticano a trovare un senso logico, lasciando spazio a un silenzio colmo di sgomento.

Il lutto ha colpito in modo particolarmente profondo il mondo dello sport locale. Alessandro era infatti il figlio di Daniele Morino, storico e stimato allenatore dell’Olbia Rugby 1982. Il “Coach” Morino è da sempre considerato una colonna portante della società sportiva, una guida sicura e un punto di riferimento fondamentale per tantissimi ragazzi e atleti del territorio.

Il lutto colpisce l’Olbia Rugby.

Non appena appresa la tragica notizia, la società Olbia Rugby 1982 Api Olbiesi si è stretta attorno alla famiglia con un messaggio ufficiale di immenso cordoglio e vicinanza: “Non esistono parole giuste, né un senso logico davanti a un dolore così devastante. Oggi tutta la famiglia dell’Olbia Rugby si ferma, sconvolta e dolorante, per stringersi in un abbraccio immenso a te e ai tuoi cari per la tragica scomparsa di tuo figlio. Tu che sei da sempre una colonna portante della nostra società, una guida e un punto di riferimento per così tanti ragazzi, sappi che oggi ogni singolo membro del club è al tuo fianco per sostenerti in questa mischia così ingiusta e dolorosa. Vi siamo vicini con tutto l’affetto e il rispetto possibile. Il nostro cuore oggi batte per voi.”

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