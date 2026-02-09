Allarme a Berchidda, disperse due donne: cosa è successo

Due donne scomparse e ritrovate a Berchidda.

Due escursioniste sono state ritrovate e soccorse nella serata del 6 febbraio nelle campagne di Berchidda dopo essersi smarrite durante un trekking verso la cascata Su Pisciale, sul Rio Alinedu. Il personale della stazione Forestale di Berchidda è intervenuto a seguito di una segnalazione ricevuta dalla sala operativa del Corpo Forestale di Tempio Pausania tramite il numero di emergenza 1515, che informava della scomparsa delle due donne in località Terra Mala.

Le escursioniste stavano percorrendo un sentiero verso la cascata, particolarmente imponente in questo periodo di piogge, quando hanno perso l’orientamento. Immediatamente allertate, la pattuglia della stazione Forestale di Berchidda e la sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari hanno avviato le ricerche, supportate da un cittadino residente nella zona, proprietario di terreni locali e conoscitore dei luoghi, che ha collaborato nelle operazioni di soccorso.

Alle 19:20 le due donne sono state individuate e tratte in salvo dalla pattuglia Forestale, in buone condizioni di salute. L’intervento si è concluso positivamente prima che l’arrivo del buio e il calo delle temperature potessero complicare le operazioni. Le escursioniste sono state quindi accompagnate alla propria auto e hanno potuto fare ritorno a casa in sicurezza, evitando possibili rischi legati all’esposizione agli elementi e al terreno accidentato della zona.

