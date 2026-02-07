Abbanoa divide in quattro parti la rete idrica di Berchidda

A Berchidda un progetto di Abbanoa concordato col Comune

Abbanoa rivoluziona la rete idrica di Berchidda con il programma di ingegnerizzazione in stretta collaborazione col Comune. I tecnici del Distretto 6 del settore Distribuzione hanno avviato gli interventi di distrettualizzazione della rete idrica cittadina: progetto voluto e pianificato da Abbanoa per gestire in modo “intelligente” pressioni e portate delle reti idriche della Sardegna. Per fare il punto della situazione, ierimattina si sono incontrati in Municipio i vertici di Abbanoa – il presidente del Cda Giuseppe Sardu e il direttore generale Stefano Sebastio – e il primo cittadino del centro gallurese Andrea Nieddu con gli assessori ai Lavori pubblici Francesco Gaias e alle Politiche agricole Luciano Sini. Erano presenti anche i tecnici del Gestore impegnati in prima linea, Maria Paola Masala (ingegneria manutentiva) e Simone Pilo (responsabile del Distretto 6) mentre per il Comune ha partecipato anche il responsabile dell’Unità tecnica Marco Demarcus.

La rete di Berchidda.

I distretti in cui dividere la rete idrica, lunga oltre 21 chilometri, sono quattro, denominati secondo i quartieri: Comune, Cavour, Casmez e Milano. Il problema principale da affrontare è quello di preservare le tubazioni dalle frequenti rotture e di individuare le criticità importanti su cui intervenire. Grazie alla distrettualizzazione si possono contenere le alte pressioni all’origine delle rotture e – in caso di rottura delle condotte – si limitano al massimo le zone in cui interrompere il servizio per effettuare la riparazione. Allo stato attuale è in fase di completamento il distretto denominato Via Cavour , all’interno del quale sono state già installate delle apparecchiature elettroniche per il taglio delle pressioni e sono in corso le lavorazioni per il ripristino di tutte le tubazioni all’interno del ‘’Serbatoio Belvedere’’. Entro la metà di questo mese è previsto il completamento del distretto.

Collaborazione tra Comune e Abbanoa

“Grandissima soddisfazione per il lavoro e per il rapporto con il Comune è stata espressa dal presidente del CdA di Abbanoa: “Per noi”, sottolinea Giuseppe Sardu, “essere presenti nei Comuni è parte integrante, ma direi la principale,- del nostro lavoro per eliminare la distanza percepita tra l’azienda e i Comuni. È un punto qualificante dell’attività affinché Abbanoa venga percepita come l’azienda di tutti i cittadini e di tutti i Comuni. I tecnici devono essere l’interfaccia migliore e riscontriamo ogni giorno che, anche nei momenti più delicati il confronto diretto e chiaro con i cittadini è fondamentale. Berchidda ha una conformazione particolare e la distrettualizzazione darà ottimi risultati: il controllo delle pressioni è fondamentale per ridurre le perdite, risparmiare la risorsa e ridurre i tempi di intervento in caso di rottura. Berchidda può diventare uno degli esempi più importanti per la distrettualizzazione. Siamo al servizio dei Comuni: stiamo lavorando per mantenere l’esperienza dell’acqua pubblica in Sardegna”.

“Parole condivide dal primo cittadino: “Sono pienamente soddisfatto della proficua collaborazione con Abbanoa”, spiega il sindaco Andrea Nieddu, “che oggi è dimostrabile con risultati concreti: oltre 1,5 km. di condotte nuove, lavori straordinari nel canale fognario e nei serbatoi comunali e, da ultimo, il progetto di distrettualizzazione per ridurre le perdite e valorizzare la risorsa idrica con forte diminuzione dei costi di manutenzione; Berchidda è tra i primi 20 Comuni della Sardegna a dotarsi di nuove tecnologie che miglioreranno la qualità del servizio idrico a favore dei cittadini”.

Reti intelligenti di Abbanoa a Berchidda

“L’operazione rientra nel programma di ingegnerizzazione delle reti che il Gestore sta portando avanti tramite imprese altamente specializzate. Berchidda è tra i Comuni interessati dal progetto “Reti intelligenti” che si svolge a partire da un’indagine sulla rete ammalorata con installazione di misuratori portatili per l’esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne e con ispezioni mirate. Alla fase di monitoraggio segue la “diagnosi”, ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre più evolute e dettagliate per le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili (installazione di valvole regolatrici, sostituzione delle condotte, etc.), al fine di efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale (“prognosi)”.

Interventi recenti

“Sono oltre trenta gli interventi di sostituzione di condotte idriche e fognarie effettuati a Berchidda negli ultimi anni. In diverse zone della città sono state completamente rinnovate le condotte ed è stato portato a termine un piano di sostituzione degli allacci che ha riguardato tutto il centro abitato.

È stato concluso lo studio della rete fognaria che ha consentito lo sviluppo di una cartografia aggiornata e l’individuazione di alcune criticità in parte già risolte con interventi straordinari. Tra il 2026 e il 2027 sono previsti ulteriori interventi di efficientamento della rete fognaria”.

