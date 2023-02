Un’auto in fiamme nella notte a Olbia.

Auto in fiamme, nella notte, a Olbia. Per cause in fase di accertamento, in via Fausto Noce, una vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. I danni sono ingenti.

Sul posto, intorno alle 5:10, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale Distaccamento. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Presenti anche i carabinieri di Porto Rotondo per i rilievi di legge.