L’allarme per l’incendio a Porto Pozzo.

Allarme a Porto Pozzo per l’incendio di un seminterrato di un’abitazione privata, in via Coluccia. Le fiamme sono probabilmente scaturite dal mal funzionamento di una lavatrice.

Sul posto, intorno alle 15, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena. La squadra ha domato l’incendio evitando che si propagasse a tutta la casa. Non si segnalano persone coinvolte.