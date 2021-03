Allarme per un’anziana a Vignola.

Sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo a Vignola. Da ieri, infatti, non si hanno più notizie di una donna portoghese di 79 anni scomparsa nella zona di San Silverio. L’anziana era uscita per fare una passeggiata, ma non ha più fatto rientro.

Le ricerche sono riprese questa mattina coadiuvate da un elicottero dei vigili del fuoco. Alle operazioni collaborano anche i carabinieri della compagnia di Tempio Pausania e gli agenti del corpo forestale dello Stato.

La donna, che fino a qualche anno fa esercitava la professione di istruttrice di nuoto, era affetta da Alzheimer. Negli ultimi mesi era accudita da una badante, ed è stata proprio quest’ultima, non trovandola in casa, a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine.

