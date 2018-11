Allerta arancione su Olbia e la Gallura.

Peggiorano le condizioni meteo in Sardegna, dove la Protezione civile regionale ha diffuso il preallarme di livello arancione, criticità moderata, per rischio idrogeologico. Il bollettino emesso era giallo, criticità ordinaria, ma adesso è cambiata ad arancione per Olbia e tutta la Gallura. Il nuovo bollettino meteo parte alle ore 18.00 di oggi e dura per tutta la giornata di domani 4 novembre.

Nelle prossime ore la perturbazione porterà abbondantissime piogge su Olbia e la Gallura. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e frequente attività elettrica. Eventuali estensioni o cambiamenti di criticità saranno comunicati e valutati nella giornata di oggi e nel corso della giornata di domani.

