Ragazza pestata a sangue il giorno del suo compleanno, indaga la Procura

Giovane pestata a sangue.

Non ha nulla a che vedere con la cosi detta “movida algherese”, l’aggressione di cui è rimasta vittima una ragazza di 21 anni ad Alghero. La giovane è stata pestata a sangue dal fidanzato nel giorno del suo compleanno. La vicenda risale a metà ottobre. La Procura di Sassari sta indagando, come riporta l’Ansa, su un ragazzo di 29 anni originario di Alghero.

Dalle prime indiscrezioni pare che la sera del compleanno della ragazza, i due erano in giro per il centro di Alghero, ma poco dopo quella romantica serata si è trasformata in una violenza inaudita fatta di calci, pugni e insulti. I danni subiti, fortunatamente, pare non siano preoccupanti, ma resta la gravità del gesto, la violenza con cui il presunto fidanzato l’ha aggredita e malmenata per motivi che gli investigatori conoscono già, ma sui quali mantengono l’assoluta riservatezza.

Non sono una novità, ultimamente, le notizie di violenza nel nord Sardegna. Proprio qualche giorno fa, con l’accusa di violenza sessuale i carabinieri di Tempio hanno arrestato ieri un uomo di 41 anni, che vive da tempo a Olbia. Secondo gli inquirenti, nel mese di maggio, si sarebbe reso protagonista della violenza verso una donna di Aglientu. L’uomo è accusato di violenza sessuale e minaccia aggravata.

(Visited 777 times, 777 visits today)