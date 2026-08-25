Delta Airlines annuncia un nuovo collegamento per Olbia con l’area di New York

La United Airlines segue la scia della Delta e annuncia un volo diretto tra gli Stati Uniti e l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Dal 2027 arriva il volo diretto tra Newark e la Gallura. La compagnia americana ha annunciato oggi il nuovo collegamento tra Newark Liberty International Airport, dall’area di New York, e lo scalo dedicato all’Aga Khan. Il primo volo è previsto per il 27 maggio e il collegamento sarà operativo tre volte alla settimana. I voli saranno effettuati con un Boeing 767-300ER, uno degli aerei utilizzati da United sulla propria rete transatlantica.

La nuova rotta rientra in un piano di espansione internazionale presentato dalla compagnia per il 2027. United ha annunciato dieci nuove destinazioni tra Europa e Asia, inserendo Olbia tra le novità del proprio network. Per chi attraversa l’Atlantico non vuol dire fermarsi necessariamente in città, dalla compagnia aerea viene annunciato come un collegamento con la “Sardinia”. I biglietti per il Newark-Olbia sono già disponibili.

Dopo Delta arriva anche United

Per la Gallura l’annuncio assume un significato particolare perché arriva pochi mesi dopo l’apertura del collegamento diretto tra Olbia e New York JFK di Delta Air Lines. La compagnia americana ha inaugurato la rotta nel maggio 2026, portando per la prima volta un collegamento diretto tra la Sardegna e gli Stati Uniti. Dal 2027 saranno quindi due le compagnie americane a collegare direttamente Olbia con l’area metropolitana di New York. Delta opererà dal JFK, mentre United utilizzerà Newark, aeroporto situato nel New Jersey e principale hub della compagnia sulla costa orientale degli Stati Uniti.

“Newark è il miglior gateway atlantico”

L’annuncio è stato accompagnato dalle dichiarazioni di Scott Kirby, amministratore delegato di United Airlines, che ha sottolineato l’importanza di Newark nella strategia internazionale della compagnia. Con un reel su Instagram è stato lui a svelare le nuove tratte, Olbia compresa. “Offriamo il maggior numero di voli attraverso l’Atlantico e il Pacifico e Newark è il miglior gateway atlantico del Paese“, ha dichiarato Kirby. “Continueremo a costruire su questo slancio mentre accogliamo il nuovo A321XLR nella nostra flotta e continuiamo a migliorare l’esperienza di viaggio per ogni cliente che sceglie United”.

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