Chiude il parco Fausto Noce di Olbia.

Per garantire la sicurezza pubblica a Olbia, si è ritenuto necessario prendere immediatamente provvedimenti per chiudere il Parco Urbano “Fausto Noce” fino alle ore 6 del sabato 4 novembre, fatta eccezione per eventuali proroghe dovute a condizioni metereologiche avverse. Questa restrizione si applica sia agli utenti abituali del parco che al personale che opera nella zona.

La Protezione Civile regionale ha emesso ieri un avviso di allerta in vigore dalle ore 15 del 3 novembre fino alle 23:59 dello stesso giorno, classificando la situazione come “codice giallo” (ossia, criticità ordinaria) per il rischio idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

La decisione di chiudere il Parco Urbano “Fausto Noce” è stata assunta dal Comune in conformità a questo avviso per garantire la sicurezza dei cittadini di Olbia e ridurre i potenziali rischi legati alle condizioni metereologiche avverse.

A Olbia, stando alle previsioni di 3bMeteo, oggi i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi. Sono previsti 3 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20 gradi, la minima di 12 gradi. I venti saranno al mattino e pomeriggio forti e proverranno da Ovest. Mare molto mosso.

