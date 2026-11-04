Allerta meteo in Sardegna, codice rosso per la Gallura

Allerta meteo con codice rosso in Gallura.

La Gallura finisce sotto osservazione per il peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso nelle prossime ore. La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di allerta con codice rosso per rischio idrogeologico, corrispondente a una criticità elevata, nell’area gallurese. Il provvedimento è stato emesso oggi, mercoledì 4 novembre, e resterà in vigore dalle 18 fino alle 23:59 di giovedì 5 novembre. Per la Gallura, oltre al livello massimo di allerta per il rischio idrogeologico, è stato previsto anche il codice arancione per rischio idrogeologico legato ai temporali, con criticità moderata, e il codice giallo per rischio idraulico, che indica una criticità ordinaria.

I cittadini dovranno prestare particolare attenzione.

Un quadro che richiede particolare attenzione, soprattutto in considerazione delle possibili conseguenze delle precipitazioni sul territorio. Non si escludono potenziali criticità legate al deflusso delle acque e alla tenuta dei versanti. L’allerta più elevata riguarda anche l’area del Flumendosa-Flumineddu, dove sono stati diramati gli stessi livelli di criticità: codice rosso per rischio idrogeologico, arancione per rischio idrogeologico per temporali e giallo per rischio idraulico. Situazione differente nel resto della Sardegna. Per le aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro è stato invece disposto il codice giallo per rischio idrogeologico, corrispondente a una criticità ordinaria.

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