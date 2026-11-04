Maltempo, allerta arancione per rischio idrogeologico in Gallura

L’allerta arancione per maltempo in Gallura.

La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di allerta arancione per rischio idrogeologico, con criticità moderata, e gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali, con criticità ordinaria. Il provvedimento enterà in vigore dalle 18 di oggi, mercoledì 4 novembre, e resterà valido fino alle 23:59 della stessa giornata. Oltre alla Gallura, l’avviso riguarda anche le aree di allerta Flumendosa-Flumineddu.

La situazione richiede particolare prudenza, soprattutto in presenza di precipitazioni intense e fenomeni temporaleschi, che potrebbero determinare criticità sul territorio. La Protezione Civile invita pertanto i cittadini ad adottare comportamenti responsabili e a limitare le situazioni di possibile pericolo. Tra le principali raccomandazioni c’è quella di rimanere nelle proprie abitazioni durante i temporali, evitando gli spostamenti non indispensabili. Chi si trova in locali seminterrati o al piano terra è invitato a raggiungere i piani superiori, mentre l’utilizzo dell’automobile dovrebbe essere limitato esclusivamente alle situazioni di urgenza.

Particolare attenzione viene richiesta anche nelle aree attraversate da corsi d’acqua. È assolutamente vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi sia a bordo di qualsiasi veicolo. Bisogna inoltre evitare di sostare vicino a ponti, argini di fiumi e torrenti e non percorrere sottopassi, che possono trasformarsi rapidamente in punti particolarmente pericolosi in caso di allagamenti. La raccomandazione è anche quella di seguire costantemente gli aggiornamenti sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche e le indicazioni fornite dalle strutture territoriali di Protezione Civile, attenendosi alle procedure di sicurezza previste.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui