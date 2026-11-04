Voto fuori sede, nuove possibilità per gli elettori a Tempio

Il voto fuori sede a Tempio Pausania.

Anche a Tempio Pausania gli elettori temporaneamente domiciliati in città per motivi di studio, lavoro, cura o assistenza potranno chiedere di esercitare il proprio diritto di voto senza dover rientrare nel Comune di residenza. La possibilità è prevista dalla normativa nazionale e riguarda le consultazioni per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e i referendum disciplinati dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Il Comune ha pubblicato l’avviso per informare i cittadini interessati e mettere a disposizione il modello ministeriale necessario per presentare la domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede.

Chi può presentare la domanda.

La misura è riservata agli elettori residenti in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella nella quale si trovano temporaneamente domiciliati. Per motivi di studio o lavoro è necessario che il periodo di permanenza sia di almeno nove mesi. In caso di documentati motivi di cura o assistenza, invece, il periodo minimo richiesto è di tre mesi. La possibilità è estesa anche ai genitori di minori sottoposti a cure e ai caregiver familiari, nei casi previsti dalla normativa. Le consultazioni elettorali devono inoltre svolgersi durante il periodo di permanenza nel Comune di domicilio temporaneo. La condizione di elettore fuori sede dovrà essere dimostrata attraverso la documentazione richiesta oppure mediante un’apposita autocertificazione.

Come presentare la richiesta.

Per ottenere l’iscrizione nell’elenco è necessario compilare il modello predisposto dal Ministero dell’Interno, allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e la documentazione che attesti la condizione di fuori sede, oppure l’autocertificazione. La domanda può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. Gli elettori ammessi potranno votare per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio elettorale territorialmente competenti per il Comune di temporaneo domicilio.

Le scadenze da rispettare.

La normativa stabilisce termini differenti a seconda della motivazione alla base del domicilio temporaneo. Per gli elettori fuori sede per ragioni di studio o lavoro, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre per le consultazioni dell’anno successivo. Qualora la condizione di fuori sede maturi dopo il 31 dicembre, la richiesta dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dal suo verificarsi e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la data della consultazione. Per chi si trova fuori sede per documentati motivi di cura o assistenza, il termine ultimo è invece fissato al 45° giorno precedente la consultazione. L’iscrizione nell’elenco ha validità annuale: chi intende usufruire della possibilità anche nell’anno successivo dovrà presentare una nuova domanda, rispettando le scadenze previste. Il modello ministeriale è scaricabile dagli allegati pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale al numero 079/679905 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

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