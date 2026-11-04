Lavori urgenti sulla rete idrica, disagi per l’acqua a San Teodoro

I disagi per l’acqua a San Teodoro.

Possibili cali di pressione e temporanee interruzioni dell’acqua in diverse frazioni del territorio comunale di San Teodoro a causa di un intervento urgente sulla rete idrica. Le squadre di Abbanoa sono impegnate nella riparazione di alcune perdite individuate lungo la condotta foranea in località Oreo, nel territorio di Siniscola.

I lavori, avviati alle 8:30, proseguiranno secondo il programma fino alle 18:30. Durante le operazioni, l’erogazione sarà garantita a San Teodoro attraverso le riserve presenti nei serbatoi, ma soltanto fino al loro esaurimento. Le località interessate sono Silimini, Franculacciu, Stazzu Bruciatu e Schifoni. La stessa situazione riguarderà anche diversi centri del territorio di Budoni, tra cui Tamarispa, Berruiles, Nuditta, Tanaunella, San Pietro, Lutturai, Luttuni, Strugas e Maiorca, oltre a Brunella e Talavà nel comune di Torpè. Disagi più diretti sono invece previsti a Salapattu, San Narciso e Artu Canu, nel territorio di Siniscola, a Solità, San Lorenzo, S’Iscala e Muriscuvò, nel comune di Budoni, e a Sas Murtas, nel territorio di Posada, dove potranno verificarsi riduzioni della pressione e interruzioni temporanee del servizio per tutta la durata dell’intervento.

I tecnici di Abbanoa stanno lavorando per ripristinare la piena funzionalità dell’acquedotto e limitare il più possibile i tempi dei disservizi. Se le riparazioni dovessero terminare prima del previsto, la distribuzione dell’acqua sarà riattivata anticipatamente. Una volta conclusi i lavori, il servizio tornerà progressivamente alla normalità. Abbanoa avverte tuttavia che, nelle prime fasi successive al ripristino, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida per effetto dello svuotamento e del successivo riempimento delle condotte. Per segnalare eventuali anomalie è disponibile il numero verde guasti 800/022040, operativo 24 ore su 24.

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