Trasporto scolastico inclusivo, cercasi operatori a La Maddalena

Il bando per il trasporto scolastico inclusivo a La Maddalena.

Un servizio dedicato a garantire maggiore sicurezza, assistenza e inclusione durante gli spostamenti casa-scuola. Il Comune di La Maddalena avvia un’indagine di mercato per individuare operatori economici interessati alla gestione dell’assistenza e della sorveglianza a bordo degli scuolabus comunali, in favore degli alunni con disabilità. L’iniziativa riguarda gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e punta a potenziare il servizio di trasporto scolastico attraverso la presenza di personale specializzato, capace di offrire un supporto adeguato alle diverse esigenze degli utenti. L’affidamento interesserà il periodo compreso tra il 4 dicembre 2026 e giugno 2029, coprendo tre annualità scolastiche: 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029. L’importo complessivo previsto è di 39.238,10 euro oltre Iva al 5%, per un totale di 41.200 euro.

Le richieste delle famiglie.

Il servizio sarà attivato in base alle richieste delle famiglie e alle effettive necessità degli studenti, sulle quattro linee attualmente garantite dal trasporto scolastico comunale. Il numero degli operatori da impiegare e le relative ore di assistenza saranno definiti dall’amministrazione in relazione alle esigenze riscontrate e nei limiti delle risorse disponibili. Tra i destinatari figurano gli alunni con disabilità certificata dai servizi sanitari specialistici ai sensi della legge 104/1992, gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), secondo quanto previsto dalla legge 170/2010, e quelli con bisogni educativi speciali (Bes).

L’accompagnamento degli operatori specializzati.

Gli operatori dovranno assicurare un accompagnamento attento durante tutte le fasi del trasporto: dall’accoglienza alla salita sul mezzo, dalla sorveglianza durante il tragitto fino alla discesa e alla consegna dell’alunno al personale scolastico o ai familiari. È previsto anche un raccordo con l’autista dello scuolabus e, quando necessario, con la scuola e le famiglie. L’obiettivo è garantire non soltanto l’incolumità degli studenti, ma anche un ambiente sereno, favorendo la socializzazione e l’integrazione durante gli spostamenti quotidiani. Il servizio dovrà essere assicurato dal lunedì al venerdì, nel rispetto del calendario scolastico e degli orari delle linee comunali.

Quando e come presentare le manifestazioni d’interesse.

Per individuare il soggetto gestore, l’amministrazione ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. Tra questi figurano l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali o alla Camera di commercio, l’esperienza maturata nel triennio precedente nell’ambito dell’assistenza specialistica scolastica per alunni con disabilità e l’abilitazione alla piattaforma telematica comunale ExtranetPa. È inoltre richiesta la disponibilità di personale specializzato. Le imprese interessate dovranno presentare la documentazione prevista, compreso l’elenco dei servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni e la dichiarazione sul possesso dei requisiti.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma lamaddalena.acquistitelematici.it entro le ore 10 del 10 novembre 2026. L’iscrizione al portale rappresenta una condizione indispensabile per partecipare. Dopo questa prima fase conoscitiva, gli operatori individuati saranno invitati a presentare un preventivo tramite la piattaforma elettronica. L’affidamento avverrà in forma diretta, secondo il criterio del minor prezzo, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

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