Allerta rossa in Gallura, i sindaci chiudono le scuole

I sindaci stanno stanno chiudendo le scuole per l’allerta rossa in Gallura

L’arrivo di una tempesta sulla Sardegna ha fatto scattare l’allerta rossa per rischio idrogeologico e scatta la chiusura delle scuole in Gallura. In queste ore, i Sindaci del territorio stanno adottando misure drastiche per prevenire rischi legati alla sicurezza stradale e all’incolumità pubblica. Di seguito il quadro aggiornato, comune per comune.

I Comuni con le chiusure per due giorni

La maggior parte delle amministrazioni locali ha scelto la linea della massima prudenza, disponendo lo stop alle attività per l’intera durata dell’allerta elevata:

Olbia e Tempio Pausania: Chiusura di tutte le scuole (inclusi asili nido e ludoteche), parchi urbani e cimiteri. A Tempio chiusi anche gli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali.

Chiusura di tutte le scuole (inclusi asili nido e ludoteche), parchi urbani e cimiteri. A Tempio chiusi anche gli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali. Budoni e San Teodoro: Entrambi i comuni chiudono scuole e uffici pubblici per lunedì e martedì. A San Teodoro il divieto si estende a spiagge, porti, biblioteche e all’area del Monte Nieddu.

Entrambi i comuni chiudono scuole e uffici pubblici per lunedì e martedì. A San Teodoro il divieto si estende a spiagge, porti, biblioteche e all’area del Monte Nieddu. Aggius e Sant’Antonio di Gallura: Entrambi i centri hanno confermato la sospensione delle attività didattiche per l’intero arco di tempo che va dal 19 al 20 gennaio.

Entrambi i centri hanno confermato la sospensione delle attività didattiche per l’intero arco di tempo che va dal 19 al 20 gennaio. Telti: Chiusura totale per le due giornate di scuole, nidi, impianti sportivi, biblioteca, cimitero e parco giochi.

Chiusura totale per le due giornate di scuole, nidi, impianti sportivi, biblioteca, cimitero e parco giochi. Loiri e Porto San Paolo : scuole chiuse per entrambi i giorni, lunedì e martedì.

e : scuole chiuse per entrambi i giorni, lunedì e martedì. Golfo Aranci : il sindaco Giuseppe Fasolino ha “disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi, dei parchi e del cimitero del Comune di Golfo Aranci, nelle date del 19 e 20 gennaio 2026 ed interdire il mercato settimanale nella giornata del 19 gennaio”.

: il sindaco Giuseppe Fasolino ha “disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi, dei parchi e del cimitero del Comune di Golfo Aranci, nelle date del 19 e 20 gennaio 2026 ed interdire il mercato settimanale nella giornata del 19 gennaio”. Berchidda : Il sindaco ha disposto la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, in linea con le misure adottate dai centri limitrofi per garantire la sicurezza della circolazione stradale e degli studenti.

: Il sindaco ha disposto la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, in linea con le misure adottate dai centri limitrofi per garantire la sicurezza della circolazione stradale e degli studenti. Luogosanto: Stop a scuole e impianti sportivi per il 19 e 20; sospeso inoltre il mercato comunale previsto per lunedì.

Stop a scuole e impianti sportivi per il 19 e 20; sospeso inoltre il previsto per lunedì. Palau e Santa Teresa Gallura: Scuole di ogni ordine e grado chiuse per l’intero periodo di lunedì e martedì.

Casi specifici

Calangianus: il sindaco Fabio Albieri ha disposto la chiusura degli istituti scolastici per la sola giornata di lunedì 19 gennaio . La decisione per martedì verrà presa nelle prossime ore in base all’evoluzione del bollettino meteo.

il sindaco Fabio Albieri ha disposto la chiusura degli istituti scolastici per la sola giornata di . La decisione per martedì verrà presa nelle prossime ore in base all’evoluzione del bollettino meteo. Arzachena : il sindaco Roberto Ragnedda ha emesso l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, lunedì 19 gennaio.

: il sindaco Roberto Ragnedda ha emesso l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, lunedì 19 gennaio. La Maddalena: resta l’unica eccezione nel territorio. Al momento le scuole rimangono aperte, ma il Comune è in stato di massima allerta e pronto a intervenire tramite il C.O.C. qualora le condizioni dovessero peggiorare repentinamente.

Raccomandazioni alla popolazione

Le autorità di Protezione Civile raccomandano di seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario. È fondamentale evitare le zone depresse, i sottopassi e le aree prossime ai corsi d’acqua.

